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«На огонь и планы Польши построить АЭС можно смотреть бесконечно»

«На огонь и планы Польши построить АЭС можно смотреть бесконечно»

У Польши не так много шансов построить АЭС, но они есть. Об этом ИА Newstes рассказал директор автономной некоммерческой организации для поддержки развития атомной науки, техники и образования «АтомИнфо-Центр» Александр Уваров.

«С одной стороны, есть вещи, на которые можно смотреть бесконечно — как горит огонь, течёт вода и как Польша собирается строить АЭС», — иронично заметил эксперт по поводу того, что Варшава уже много десятилетий планирует строительство АЭС.

С другой стороны, считает Александр Уваров, многое сейчас зависит от серьёзности настроя США и от того, кто станет следующим президентом страны. «Республиканцы исторически более благосклонны к атомной энергетике, и если останутся у власти, то могут использовать Польшу как полигон для отработки реализации больших атомных проектов за рубежом», — отмечает директор АНО «АтомИнфо-Центр». По его словам, в польско-американском сотрудничестве речь идет об организация работ по строительству атомной станции, а у США сейчас это не очень получается. Так, например, Westinghouse уже десять лет не может достроить третий и четвертый блоки общей мощностью 2,5 ГВт на американской АЭС Vogtle. Кроме того, США придется отработать финансовую модель, например, кредиты от экспортно-импортного банка США EXIM, и научиться противостоять политическим противникам в лице Германии и экологам. В большей части Европы сворачивают атомную энергетику и польский проект не встретят с одобрением.

В апреле Минэнерго США представило «Стратегию рабочей группы по ядерному топливу». Документ предусматривает меры по возвращению Соединенным Штатам лидерства на мировом рынке атомной энергетики и выход на рынки, где сейчас доминируют китайские и российские госкомпании. Однако, считает директор АНО «АтомИнфо-Центр», новой американской стратегии по возвращению США атомного лидерства, по большому счёту, не существует. «Американские уранодобывающие компании просили у Трампа введения квот для американского сырья на рынке США. Трамп отказался вводить квоты и вместо них создал рабочую группу, которая и выдала так называемую стратегию с предложением атомным компаниям США побороться с „Росатомом“ где-нибудь в Африке. Никаких прорывных идей стратегия не содержит, реакция на неё в атомной отрасли США сдержанная. Поэтому большой опасности для „Росатома“ я не вижу», — заметил эксперт.

Александр Уваров полагает, что в случае с польским проектом надо дождаться результатов выборов президента США.

«Если Трамп останется, то польский проект вполне может начаться. Идти в этом случае он будет сложно и со скрипом, но на его примере американцы могут научиться строить АЭС в XXI веке», — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщало ИА Newstes , после переговоров с Дональдом Трампом президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США станут партнером по строительству АЭС и стоимость соглашения оценивается примерно в $ 30 млрд. Уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, в свою очередь, заметил, что Соединенные Штаты дадут кредит и американская компания станет дольщиком проекта. Главный представитель Польши на переговорах по АЭС спрогнозировал, что новая АЭС, запуск первой очереди которой планируется в 2033 году, покроет 20% потребности Польши в электроэнергии. «Это вопрос строительства от 6 до 9 ГВт мощности атомных электростанций», — сказал Петр Наимский.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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