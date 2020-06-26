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На параде в Донецке показали «непробиваемый» Т-64 и противотанковый УАЗ

На параде в Донецке показали «непробиваемый» Т-64 и противотанковый УАЗ

На параде в Донецке (ДНР) в честь Великой Победы военные показали широкой публике образцы модернизированной боевой техники, сообщает Российская газета.

В колонне бронетехники, прошествовавшей по главной улице города, можно было увидеть танк Т-64БВ, который местные специалисты сделали практически непробиваемым, закрыв все уязвимые места машины, в том числе ее заднюю часть, динамической защитой.

Бросился в глаза и УАЗ-3151, переоборудованный в заводских условиях в мобильную ракетную противотанковую установку, способную поражать цели на дистанции до 4 км. Несколько таких же машин военные переделали в заградители, оснащенные комплектом мин для остановки танков и пехоты неприятеля.

Также Народная милиция ДНР представила модернизированные БТР-80 с установленными на них противотанковыми управляемыми ракетами комплекса «Фагот». В составе парадного расчета прошли и доработанные БМП-2, прикрытые динамической защитой и противокумулятивными решетчатыми экранами.

Кроме того, в параде приняли участие трофейные беспилотники (БПЛА), ранее принадлежавшие украинской армии. «Конфискованы» они у противника с помощью созданной в ДНР системы «Террикон-М1», осуществляющей радиоэлектронную защиту республики. Беспилотники были принудительно посажены на донецкой территории и теперь несут службу в Народной милиции.

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По материалам: u-f.ru

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