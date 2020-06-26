На парковке «Лужников» организуют концерты Zivert и The Hatters

Вадим Карасев

Фото: @luzhniki_official

На парковке «Лужников» организуют концерты Zivert и The Hatters. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Серия летних офлайн-выступлений LIVE & DRIVE состоится с 3 по 29 августа. Мероприятия будут проходить каждую пятницу и субботу.

Группу The Hatters можно будет услышать 4 июля, а Zivert — 5 июля. Кроме того, 10 июля на сцене появится Леонид Агутин. На следующий день в «Лужниках» выступит группа «Сплин». Билеты уже доступны на сайте.

Во время мероприятий LIVE & DRIVE живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники. Проект был запущен концертным агентством TCI и объединенной группой компаний SAV Entertainment и Русский Шоу-Центр.