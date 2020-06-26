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«Нафтогаз» поспешил похоронить «Северный поток — 2»

«Нафтогаз» поспешил похоронить «Северный поток — 2»

«Нафтогаз Украины» приветствовал начало рассмотрения законопроекта о расширении санкций США против «Северного потока — 2». Правда, в нацкомпании не заметили, что сенаторы начали рассматривать параллельный, более мягкий вариант.

«Документ вводит санкции и сделает невозможным завершение строительства газопровода «Северный поток-2», — говорится в официальном сообщении нацкомпании. В «Нафтогазе» выразили благодарность «Палате представителей, Сенату и остальным друзьям Украины в Соединенных Штатах, которые в прошлом году содействовали принятию PEESA, а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона».

«Нафтогаз Украины» уточнил, что в Сенате США предлагают ввести санкции против компаний, привлеченных к любым видам трубоукладочных работ, которые способствуют укладке труб: готовят площадки, обустраивают траншеи, исследуют дно, насыпают щебень, ведут сварочные работы, укладывают трубы на дно и засыпают траншеи. Еще ограничения распространятся в случае принятия законопроекта и на компании, предоставляющие услуги анализа страховых рисков, страхования и перестрахования судов-трубоукладчиков, а также фирмы, обеспечивающие модернизацию судов-трубоукладчиков, или предоставляющие услуги по швартовке. Кроме того, заметили в «Нафтогазе», сенаторы США собираются наказывать санкциями и компании по тестированию, проверке или сертификации работ на газопроводе «Северный поток — 2».

Впрочем, как сообщает РБК, на рассмотрение Сената сейчас вынесли параллельный законопроект о расширении санкций. Его подготовили сразу девять сенаторов (первый вариант — два). И последнего пункта о санкциях против сертификации и тестирования в параллельном варианте нет. Также как и нет указания на то, что все санкции вводятся задним числом — с 21 декабря 2019 года. Таким образом поданный сейчас вариант мягче и оставляет больше поля для маневра.

«Газпром» заключил новый транзитный контракт с Украиной на пять лет, но после его завершения и при действующем «Северном потоке — 2» у компании исчезнет необходимость в украинском транзите.

Напомним, что 21 декабря прошлого года США ввели санкции против собственников трубоукладчиков, которые строят «Северный поток — 2», и суда швейцарской компании Allseas покинули проект. В «Газпроме» заявили, что оставшиеся 160 км трассы в Балтийском море достроят собственными силами и с мая в немецком порту Мукран находятся два трубоукладчика, которые принадлежат российским компаниям. В США на перспективу того, что «Северный поток — 2» будет все-таки достроен, ответили новыми угрозами. В Берлине тем временем сообщили, что готовят на возможные санкции США свои меры противодействия.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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