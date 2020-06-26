Названа разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России

Вадим Карасев

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Как показывают данные по ожидаемой продолжительности жизни в России, женщины живут в среднем на 10 лет дольше мужчин. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости в пятницу, 26 июня.

«Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила 10 лет», — сказал министр. Он подчеркнул, что ожидаемая продолжительность жизни россиян в целом, по оценкам Росстата, увеличилась и составила 73,3 года. По мнению Мурашко, этого удалось достичь благодаря снижению младенческой смертности.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума. В Минздраве тогда связали рост этого показателя со значительным снижением смертности трудоспособного населения (мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет). По данным ведомства, в 2019 году смертность среди трудоспособных женщин снизилась на 2,1 процента, среди мужчин — на 3,5 процента.