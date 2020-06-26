Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Названа разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России

Названа разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России

Названа разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в РоссииФото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Как показывают данные по ожидаемой продолжительности жизни в России, женщины живут в среднем на 10 лет дольше мужчин. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости в пятницу, 26 июня.

«Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила 10 лет», — сказал министр. Он подчеркнул, что ожидаемая продолжительность жизни россиян в целом, по оценкам Росстата, увеличилась и составила 73,3 года. По мнению Мурашко, этого удалось достичь благодаря снижению младенческой смертности.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума. В Минздраве тогда связали рост этого показателя со значительным снижением смертности трудоспособного населения (мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет). По данным ведомства, в 2019 году смертность среди трудоспособных женщин снизилась на 2,1 процента, среди мужчин — на 3,5 процента.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ВДЦ «Орленок» стартует первая летняя смена
В ВДЦ «Орленок» стартует первая летняя смена
В тверском «Кванториуме» проходят «Инженерные каникулы» в дистанционном формате
В тверском «Кванториуме» проходят «Инженерные каникулы» в
Школы Великобритании не готовы открыться летом – учебный год начнется осенью
Школы Великобритании не готовы открыться летом – учебный год начнется
В Новосибирске завершены установка и тестирование систем видеонаблюдения в ППЭ
В Новосибирске завершены установка и тестирование систем
В Йошкар-Оле откроется новая школа
В Йошкар-Оле откроется новая школа
Трамп "сдал" Косово: что он хочет в обмен?
Трамп "сдал" Косово: что он хочет в обмен?
Железняк прокомментировал слова Порошенко о Крыме
Железняк прокомментировал слова Порошенко о Крыме
Порошенко увидел уникальный шанс "вернуть" Крым
Порошенко увидел уникальный шанс "вернуть" Крым
Названа разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России
Названа разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России
Tesla оказался самым некачественным автомобилем
Tesla оказался самым некачественным автомобилем
На парковке «Лужников» организуют концерты Zivert и The Hatters
На парковке «Лужников» организуют концерты Zivert и The Hatters
Россиянин «купил» себе жену из-за границы и прослыл омерзительным
Россиянин «купил» себе жену из-за границы и прослыл омерзительным

Топ на сегодня

Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании

Еще по теме

Россиянки обогнали мужчин в РФ по продолжительности жизни
Россияне стали дольше жить
Скворцова: в России продолжительность жизни у мужчин на 9,9 года меньше, чем у женщин
Россиянам спрогнозировали рост продолжительности жизни