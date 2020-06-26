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Не из бюджета: Зеленский рассказал, откуда взяли деньги на квартиры пострадавшим от взрыва на Позняках

Не из бюджета: Зеленский рассказал, откуда взяли деньги на квартиры пострадавшим от взрыва на Позняках

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Когда президент Владимир Зеленский вручил ключи от новых квартир киевлянам, пострадавшим от взрыва на жилмассиве Позняки, некоторых граждан заинтересовало, откуда нашлись средства на приобретение жилья, и почему таким же образом не могут улучшить жилищные условия участников АТО и переселенцев.

Ответ главы государства прозвучал во время общественно-политического ток-шоу «Право на власть».

«Это не бюджетные деньги. Мы поговорили с застройщиком. Офис президента нашел застройщиков, которые нам действительно помогли. Мы с ними пообщались, они понимают, что мы вместе можем им (пострадавшим — ред.) помочь», — сообщил Зеленский.

В то же время глава государства ничего не сказал о том, чем сотрудники Офиса смогли заинтересовать застройщика.

По словам президента, все 40 квартир находятся не в области, а именно в Киеве. 12 квартир, ключи от которых были переданы семьям, достроены.

Оставшиеся 28 квартир будут достроены на протяжении месяца-полтора, и будут переданы всем семьям.

Напомним, что 25 июня новое жилье получали, по словам Зеленского, семьи с детьми, а также два человека, потерявшие родных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что взрыв на Позняках прогремел утром 21 июня. Из-под завалов разрушенного дома вытащили тела пятерых человек — двух женщин и троих мужчин. Среди погибших есть сотрудники «Укрзалізниці». 23 июня на территории дома завершили спасательную операцию и начали поиск личных вещей пострадавших. К этому привлекали полицию и спасателей. После проведения экспертизы правоохранители сообщили, что взрыв, вероятнее всего, спровоцировала газовая смесь.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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