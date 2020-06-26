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Немцы попросили Lada остаться в Европе

Немцы попросили Lada остаться в ЕвропеФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Немцы попросили российского производителя автомобилей Lada не покидать европейский рынок. Петиция с соответствующим предложением опубликована на сайте WeAct.

В обращении, адресованном «АвтоВАЗу», альянсу Renault–Nissan–Mitsubishi, Минэкономразвития и посольству России в Берлине, говорится, что Lada предлагает широкий спектр нишевых моделей автомобилей. Такие машины доступны каждому и «уже примерно 40 лет имеют фанатов и постоянный круг покупателей в Германии и ЕС».

Идею остаться в Европе поддержал официальный дистрибьютор российских автомобилей в Германии, компании Lada Deutschland GmbH. К пятнице, 26 июня, петицию подписали 1233 человека.

Как стало известно в апреле 2019 года, «АвтоВАЗ» принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу в связи с ужесточением экологических норм в европейских странах. Компания покинула европейский рынок в начале июня 2020 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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