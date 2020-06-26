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Немецкие СМИ: Директор проекта ушел из «Северного потока — 2»

Немецкие СМИ: Директор проекта ушел из «Северного потока — 2»

Директор Nord Stream 2 AG Хеннинг Коте покинул проект проект по личным причинам. Об этом сообщило немецкое деловое издание WirtschaftsWoche.


«WirtschaftsWoche стало известно, что давний директор Nord Stream 2 AG Хеннинг Коте (Henning Kothe) покинул проект по личным причинам», — говорится в публикации.

В ней отмечается, что Коте был менеджером по развитию проекта и одним из директоров «Северного потока — 2». В его обязанности входило руководство проектными командами Nord Stream 2 AG и общее руководство проектом от планирования до ввода в эксплуатацию.

Инженер-экономист Коте работал в «Северном потоке — 2» с 2006 года. Прежде он исполнял аналогичные обязанности в Nord Stream AG — операторе первого «Северного потока», а до этого работал в немецкой энергетической компании E.ON Ruhrgas AG.

ИА Newstes напоминает, что основные работы по завершению «Северного потока — 2» могут начаться осенью. Во-первых, запланированное дооснащение «Академика Черского» займет несколько месяцев. Во-вторых, оператор проекта Nord Stream 2 AG должен еще представить обновленный план работ и согласовать его с Датским энергетическим агентством (DEA). И кроме того, в разрешении DEA говорится, что в июле — августе в районе острова Борнхольм идет нерест трески и в течение двух месяцев все работы там запрещены. Сейчас же Датское энергетическое агентство рассматривает заявку оператора «Северного потока — 2» на использование трубоукладчика с якорным позиционированием, которым является «Фортуна». До середины июля в Копенгагене пообещали дать ответ.

Для завершения газопровода осталось уложить около 160 км в Балтийском море. Перенос начала работ на осень отложит запуск газопровода, но вполне укладывается в сроки сдачи, названные президентом России Владимиром Путиным: в конце 2020 года — первом квартале 2021 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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