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Немецкий эксперт допустил, что Германия позаимствует у России опыт голосования в несколько дней

Немецкий эксперт допустил, что Германия позаимствует у России опыт голосования в несколько дней
Фото: «Петербургский дневник»/Александр Глуз

Депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн высказался относительно голосования по поправкам в Конституцию России.

"Все, что мы успели увидеть с коллегами из Германии, - это прозрачный и демократический процесс. Надеюсь, что и дальше будет так же", - отметил он на брифинге в Доме журналиста.

Он подчеркнул, что оценивает голосование с технологической точки зрения и напомнил, что в Германии в следующем году предстоят выборы в Бундестаг и ряд парламентов земель. Депутат допустил, что процесс может растянутся не на один день. Он также отметил, что Германии стоит поучиться у России на случай, если пандемия продолжится.

В России Линдеманн находится в статусе международного эксперта по приглашению Общественной палаты, отвечающей на голосовании по поправкам за наблюдателей.

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По материалам: uposters.ru

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