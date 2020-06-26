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Обновлено расписание маршрутов MSC Cruises в зимнем сезоне 2020/21 гг.

Обновлено расписание маршрутов MSC Cruises в зимнем сезоне 2020/21 гг.

MSC Cruises представила обновленные маршруты в зимнем сезоне 2020/21 гг. Гостям будут предложены более 90 различных круизов во всех акваториях, где компания традиционно осуществляет свою деятельность.


ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ КРУИЗОВ НА ЗИМНИЙ СЕЗОН 2020/21 ГГ.

В зимнем сезоне 2020/21 гг. гости MSC Cruises смогут отправиться в круизы по Карибскому бассейну, Средиземноморью, Персидскому заливу, Южной Африке, Южной Америке и Азии. Продолжительность круизов варьируется от 2 до 24 ночей, будут осуществляться Гранд Вояжи. Третий кругосветный круиз запланирован на январь 2021 г.

По словам Джанни Онорато, генерального директора MSC Cruises, в компании пересмотрели и обновили круизы зимнего сезона 2020/21 гг., который начинается в конце октября. «В нашей зимней программе есть некоторые изменения по сравнению с первоначальным планом, но мы предложим все наши основные маршруты», - заявил Джанни Онорато.

Весь флот MSC Cruises, включая два новых лайнера, которые сейчас находятся в стадии строительства, будет эксплуатироваться с марта 2021 г. в течение всего летнего сезона 2021 г.

В Карибском бассейне остановка круизов с отправлением из портов США продлена до 15 сентября 2020 г. Отмена круизов на Карибах коснется гостей лайнеров MSC Seaside и MSC Armonia, MSC Cruises. Им предоставят ваучер на сумму оплаченных средств за круиз, который может быть применен для любого будущего круиза с отправлением до 31 декабря 2021 г. в счет оплаты нового круиза.

Что касается текущего летнего сезона, то ранее MSC Cruises объявляла о временной остановке выполнения круизов до 31 июля 2020 г. в связи с пандемией.


MSC CRUISES РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРОТОКОЛ БЕЗОПАСНОСТИ

MSC Cruises рассказали, что в настоящее время в тесном сотрудничестве с соответствующими национальными органами здравоохранения и при поддержке группы внешних медицинских экспертов разрабатывается новый комплексный и усовершенствованный протокол по охране труда и технике безопасности. Этот протокол будет охватывать все аспекты круиза, начиная с этапа бронирования и заканчивая высадкой на берег и возвращением домой. Он будет также охватывать все аспекты жизни на борту судна, а меры предосторожности обеспечат здоровье и благополучие гостей и членов экипажа. Полная информация об этих новых мерах предосторожности в области охраны здоровья и безопасности будет объявлена в ближайшие дни.


ОБЗОР МАРШРУТОВ MSC CRUISES НА ЗИМНИЙ СЕЗОН 2020/21 ГГ.

5 января 2021 г. стартует кругосветный круиз продолжительностью 119 дней на лайнере MSC Magnifica. MSC Magnifica - последний из спущенных на воду лайнеров класса Musica, с большим количество кают с балконами и впечатляющими развлечениями на борту. Маршрут круиза полностью подтвержден. Гости посетят 53 порта в 33 странах мира.

В Средиземноморье MSC Grandiosa заменит лайнер MSC Virtuosa, спуск на воду которого задерживается из-за пандемии. Все круизы, забронированные в зимнем сезоне на MSC Virtuosa, пройдут на MSC Grandiosa по маршруту «Западное Средиземноморье»: Генуя - Чивитавеккья/Рим, Палермо (Италия) - Валетта (Мальта) - Барселона (Испания) - Марсель (Франция).

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По материалам: atorus.ru

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