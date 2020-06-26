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Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Николай Фоменко и другие на съемках сериала "Беспринципные"

Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Николай Фоменко и другие на съемках сериала "Беспринципные"

Соскучившиеся из-за пандемии коронавируса по работе российские актеры наконец-то вернулись к любимому делу. В Москве стартовали съемки сериала "Беспринципные", в основу сюжета которого легли сатирические рассказы 44-летнего писателя Александра Цыпкина.

В сериале расскажут о жителях Патриарших прудов, у каждого из которых есть свои неприличные истории. Главные роли в нем сыграют Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Надежда Михалкова, Максим Виторган, Павел Табаков, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Кристина Бабушкина и Юрий Колокольников.


Оксана Акиньшина на съемках сериала "Беспринципные"


Оксана Акиньшина и Павел Деревянко на съемках сериала "Беспринципные"
Павел Деревянко на съемках сериала "Беспринципные"

Ну что скрывать, это был бесконечно счастливый первый съемочный день: великолепные актеры, прекрасный режиссер, классная команда, фантастические продюсеры. У меня только один вопрос — мои рассказы достойны такого счастья? Я уверен, что получатся живые, веселые, очень человечные истории, которые будут интересны не только жителям внутри Cадового кольца, но и за его пределами, потому что эти истории про самые простые человеческие чувства: любовь, дружбу, про нашу жизнь,

— рассказал Александр Цыпкин.


Николай Фоменко и Павел Деревянко на съемках сериала "Беспринципные"
Кристина Бабушкина и Настасья Самбурская на съемках сериала "Беспринципные"

Режиссером "Беспринципных" стал Роман Прыгунов, снявший две части фильма "Духless".

Премьера сериала, в который войдут восемь серий по 50 минут каждая, запланирована на нынешнюю осень — увидеть его можно будет в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск".


Александр Цыпкин
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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