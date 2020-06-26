Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Николай Фоменко и другие на съемках сериала "Беспринципные"

Вадим Карасев

Соскучившиеся из-за пандемии коронавируса по работе российские актеры наконец-то вернулись к любимому делу. В Москве стартовали съемки сериала "Беспринципные", в основу сюжета которого легли сатирические рассказы 44-летнего писателя Александра Цыпкина.

В сериале расскажут о жителях Патриарших прудов, у каждого из которых есть свои неприличные истории. Главные роли в нем сыграют Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Надежда Михалкова, Максим Виторган, Павел Табаков, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Кристина Бабушкина и Юрий Колокольников.





Оксана Акиньшина на съемках сериала "Беспринципные"





Оксана Акиньшина и Павел Деревянко на съемках сериала "Беспринципные"Павел Деревянко на съемках сериала "Беспринципные"

Ну что скрывать, это был бесконечно счастливый первый съемочный день: великолепные актеры, прекрасный режиссер, классная команда, фантастические продюсеры. У меня только один вопрос — мои рассказы достойны такого счастья? Я уверен, что получатся живые, веселые, очень человечные истории, которые будут интересны не только жителям внутри Cадового кольца, но и за его пределами, потому что эти истории про самые простые человеческие чувства: любовь, дружбу, про нашу жизнь,

— рассказал Александр Цыпкин.





Николай Фоменко и Павел Деревянко на съемках сериала "Беспринципные"Кристина Бабушкина и Настасья Самбурская на съемках сериала "Беспринципные"

Режиссером "Беспринципных" стал Роман Прыгунов, снявший две части фильма "Духless".

Премьера сериала, в который войдут восемь серий по 50 минут каждая, запланирована на нынешнюю осень — увидеть его можно будет в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск".





Александр Цыпкин