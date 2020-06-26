Палата представителей Конгресса США одобрила закон о реформе полиции

Влада Некрасова

Палата представителей Конгресса США одобрила разработанный Демократической партией законопроект о реформе полиции. За документ высказались 236 законодателей, против — 181, голоса практически полностью разделились по партийной линии. Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

Законопроект, который теперь отправляется в Сенат, предусматривает повышение ответственности правоохранителей, в том числе и за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым. Документ запрещает полицейским применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал предложенный демократами проект, заявив, что реформа разрушит полицию.

16 июня американский лидер подписал указ о реформе полиции. В нем уделяется приоритетное внимание выделению федеральных грантов на подготовку правоохранителей, чтобы поощрить использование стражами порядка практики разрешения конфликтов мирным путем, и обмену информацией между госструктурами.

Вопрос о необходимости реформы полиции в США возник после того, как по американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Врачи не смогли спасти его после того, как полицейские при задержании применили жёсткий удушающий приём.