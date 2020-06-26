Палата представителей приняла законопроект о реформе полиции в США

Вадим Карасев

Фото: Tom Brenner / Reuters

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о реформе полиции. Об этом сообщает The Hill.

За документ, названный «Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда» в честь погибшего в Миннеаполисе афроамериканца, проголосовали 236 членов палаты, большинство из них — члены Демократической партии. 181 конгрессмен высказался против.

Законопроект запрещает полицейским применять удушающие приемы во время задержания. Помимо этого, он предусматривает создание базы данных, отслеживающей сотрудников полиции, за которыми было замечено неправомерное поведение, и изменение тактики работы правоохранительных органов. Документ также ограничивает выдачу ордеров на проникновение в дома и ужесточает наказание полицейских, необоснованно применивших насильственные действия к подозреваемым.

The Washington Post пишет, что некоторые пункты законопроекта были разработаны задолго до начала протестов в США. Однако они стали актуальными именно на фоне массовых демонстраций.

По мнению спикера палаты, члена Демократической партии Нэнси Пелоси, документ будет «бороться с системным расизмом и в корне изменит культуру деятельности полиции». Она считает, что именно это в итоге спасет много жизней.

Теперь законопроект должен получить одобрение сената — там большинство принадлежит республиканцам. Затем его передадут президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на документ вето.

16 июня стало известно, что президент США подпишет исполнительный указ, целью которого станет реформа полиции. Она будет направлена на то, чтобы мотивировать полицейские департаменты использовать современные стандарты в области применения силы. Планируется также укрепить сотрудничество между правоохранительными органами и социальными службами. Социальные работники будут привлекаться к работе над делами, связанными с наркозависимыми и бездомными.

С конца мая в десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.