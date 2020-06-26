Памятник поэту Дементьеву установили на Кунцевском кладбище в Москве

Алексей Вольцев

Памятник поэту Андрею Дементьеву установили в пятницу на Кунцевском кладбище в Москве в день памяти поэта, передает корреспондент РИА Новости.

На открытии памятника присутствовали председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, певец Марк Тишман, писатель Юрий Поляков, телеведущая Ангелина Вовк и другие. Бронзовая композиция представляет собой раскрытую книгу со знаменитыми строчками поэта "Все будет так же после нас // И слава богу", за которой расположена стопка книг, символизирующих знаменитые произведения и творческие вехи жизни Дементьева. Постамент сделан из балтийского камня.

"Я безумно счастлива, что Зураб Константинович Церетели сделал этот памятник, он воплотил то, чем жил Андрей", - сказала на открытии вдова поэта Анна Пугач-Дементьева.

"Об Андрее Давыдовиче я не буду говорить в прошедшем времени, он живет в каждом из нас, живет в своих стихах и будет жить еще долго", - сказал Слуцкий.

Друг поэта писатель Юрий Поляков подчеркнул, что Дементьев был смелым человеком и смелым поэтом. "Если говорить о доминанте его творчества - это, конечно, слово "добро" и производные от него. Давно замечено, что доброе слово живет дольше, чем злое", - сказал Поляков.

Андрей Дементьев - советский и российский поэт, радио- и телеведущий. Родился 16 июля 1928 года в Твери, в 1981-1992 годах был главным редактором журнала "Юность". Дементьев - автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. Ушел из жизни 26 июня 2018 года в Москве на 90-м году жизни.