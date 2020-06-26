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Пелагея и Иван Телегин будут делить совместное имущество в суде

Пелагея и Иван Телегин будут делить совместное имущество в суде

В конце прошлого года 33-летняя Пелагея и 28-летний Иван Телегин объявили о своем расставании, а в мае этого года они официально подали документы на развод. Раньше певица заявляла, что собирается мирно разойтись с Телегиным и не собирается делить с ним нажитое в браке имущество в суде. Сегодня же выяснилось, что недавно звезда изменила свое решение.

В беседе с изданием Starhit.ru юрист Пелагеи, который занимался составлением мирового соглашения для пары, рассказал, что за последние несколько месяцев поведение хоккеиста сильно изменилось. Он перестал интересоваться жизнью их трехлетней дочери Таисии и оказывать ей какую-либо материальную помощь. В сложившейся ситуации Пелагея приняла решение выяснять отношения с бывшим мужем исключительно в суде.


Иван Телегин и Пелагея с дочерью Таисией

Поля была вынуждена подать на алименты, потому что Ваня полностью самоустранился. За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15—20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез,

— рассказал семейный юрист певицы.

Представитель звезды уточнил, что Иван Телегин уже поступал подобным образом, — они с Пелагеей еще были семьей. Так, после смерти близкого друга Пелагеи он не оказал ей поддержку, в которой она так сильно нуждалась в тот момент.

Она попросила мужа быть рядом, сопровождать ее на похоронах товарища. Это ведь так естественно. Но вместо этого Иван опять-таки самоустранился и предпочел отправиться с друзьями в баню на всю ночь. Случилась ссора, которая и послужила началом конца,

— сообщил представитель звезды.


Иван Телегин с мамой и дочерью Таисией

Вскоре после этого случая Пелагея узнала, что ее супруг сблизился со своей нынешней возлюбленной Марией Гончар. По словам адвоката, певица была шокирована, когда узнала об отношениях хоккеиста с Гончар, ведь новая избранница ее мужа является представительницей семьи, с которой у Пелагеи еще до этого сложились плохие отношения.

Адвокат уточнил, что московская квартира, в которой проживала пара, была куплена Пелагеей на деньги ее мамы, а дом — в ипотеку, которая оплачивалась парой из семейного бюджета. При этом звезда вложила в обустройство загородного коттеджа много собственных средств и сил — именно по этой причине юрист убежден, что вся недвижимость после развода должна достаться Пелагее и ее маленькой дочери Таисии:

Суд все решит! В том числе вопросы по загородному дому. Адвокаты Пелагеи считают, что будет нечестно, если особняк достанется Ивану. Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей.


 


Напомним, что Иван Телегин и Пелагея прожили в браке три года, в 2017 году родили дочь Таисию, а в декабре 2019-го неожиданно для поклонников объявили о своем расставании. Через некоторое время выяснилось, что хоккеист закрутил новый роман. Его избранницей стала бизнесвумен Мария Гончар. При этом ранее в своем заявлении о разводе с Пелагеей спортсмен заявил, что в их разрыве "нет вины третьих лиц".


Пелагея с дочерью Таисией
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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