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Первый чернокожий миллиардер США рассказал о разочаровании в Байдене

Первый чернокожий миллиардер США рассказал о разочаровании в БайденеФото: Wikipedia

Первый чернокожий миллиардер в истории США, основатель Black Entertainment Television Роберт Джонсон рассказал о том, как разочаровался в наиболее вероятном кандидате от Демократической партии на грядущих выборах, бывшем вице-президенте Джо Байдене. Его слова в пятницу, 26 июня, приводит The Hill.

Как отметил Джонсон, фраза Байдена о чернокожих избирателях, сказанная им в ходе интервью в конце мая, стала худшим заявлением среди политиков за последние годы и вызвала самое сильное отторжение. По словам миллиардера, ремарка бывшего вице-президента свидетельствует о том, что он принимает поддержку чернокожих избирателей как должное и рассматривает афроамериканцев как придаток Демпартии.

Джонсон добавил, что пока не определился, за кого будет голосовать на выборах, однако признал, что действующему президенту США Дональду Трампу удалось снизить до рекордного минимума безработицу среди черного населения. «Он взял на себя решение одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются афроамериканцы», — пояснил миллиардер.

В то же время, по его мнению, чернокожим гражданам США следует создать свою собственную независимую партию на базе движения Black Lives Matter. При этом новая политическая организация должна будет в первую очередь руководствоваться интересами афроамериканцев, а не ориентироваться на своих политических союзников из Демократической или Республиканской партий. В частности, Джонсон напомнил о лозунге Черного кокуса Конгресса (Congressional Black Caucus), выдвинутом в 1971 году: «У черных американцев не должно быть ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, только постоянные интересы».

23 мая Байден в ходе интервью с радиоведущим Ленардом Маккелви, известным под псевдонимом Charlamagne Tha God, заявил, что тот не может называть себя черным, если поддерживает действующего президента США Дональда Трампа. «Если вам сложно определиться, за Трампа вы или за меня, то вы не черный», — отметил политик. Спустя некоторое время он извинился за свое высказывание, признав, что не должен был быть таким умником и вести себя так бесцеремонно.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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