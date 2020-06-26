Песков: Число фейков накануне голосования по поправкам зашкаливает

Анастасия Иванова

Накануне общероссийского голосования по поправкам в конституцию число откровенной лжи, распространяемой в СМИ и соцсетях, зашкаливает. В фактах нарушений должен разбираться Центризбирком РФ. Об этом сегодня, 26 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обезличенную информацию воспринимать не готовы, конкретную информацию готовы воспринимать, готовы ее ретранслировать в Центризбирком, потому что, конечно, подобное является неприемлемым, — сказал Песков. — Сейчас количество фейков просто зашкаливает».

При этом в Кремле фиксируют высокий интерес россиян к голосованию. И даже жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие российское гражданство, имеют право на участие в голосовании.

Песков также сообщил, что перед основным днем голосования 1 июля президент России Владимир Путин может обратиться к россиянам.

Как сообщало ИА Newstes , накануне глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. заявил, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стало целью для «внешней атаки с использованием подконтрольных Западу СМИ, социальных сетей и некоммерческих организаций (НКО).

Главный день голосования по поправкам к Конституции РФ назначен на 1 июля, однако желающие могут сделать это уже с 25 июня, чтобы не допускать скопления людей на участках и минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.