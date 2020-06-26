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Под Киевом пьяный водитель сбил ребенка на велосипеде (фото)

Под Киевом пьяный водитель сбил ребенка на велосипеде (фото)

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В селе Ковалевка под Киевом пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку на велосипеде. Недавно на Виннитчине пьяная женщина на авто сбила четверых детей.

Как сообщили в полиции Киевской области, авария произошла вечером в среду, 24 июня. Водитель микроавтобуса внезапно выехал на обочину дороги и наехал на детей, ехавших на велосипеде. 13-летняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сестра, которая ехала с ней вместе не пострадала.

Полицейские задержали 33-летнего водителя. Во время освидетельствования алкотестер зафиксировал у него в крови 2,7 промилле алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.


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# Украина
По материалам: fakty.ua

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