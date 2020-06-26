Появились первые отзывы о комедии "Евровидение: История огненной саги"

Влада Некрасова

В Сети зрители и критики оставили первые отзывы о комедии Netflix "Евровидение: История огненной саги" о популярном музыкальном конкурсе с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс в главных ролях.

На сайте-агрегаторе, посвященном сбору рецензий Rotten Tomatoes, лента Дэвида Добкина получила 56 процентов "свежести" (на данном ресурсе фильм считается успешным, когда получает от зрителей и критиков 60 процентов положительных отзывов и больше. — Прим.ред.) — это средний результат.

Авторы, которые поставили картине низкие оценки, считают, что "это очередная глупая и плоская комедия".

написала Хоай-Тран Буй в рецензии для сайта slashfilm.com.

"Два часа унылых шуток, которые ни к чему в итоге не приводят", — подчеркнула Рианна Старк.

"Если вы не хотите платить за этот фильм, чтобы посмотреть, как Уилл Феррелл пытается кого-то изобразить, по крайней мере, он может воодушевить вас съездить в Эдинбург (часть съемок проходила в этом городе. — Прим.ред.)", — предположила Кэтрин Спрингер.