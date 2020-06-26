Пойманных на незаконном вознаграждении юрлиц могут отлучить от госзакупок

Анастасия Иванова

Правительство РФ предложило внести в Кодекс об административных правонарушениях пункт, предусматривающий невозможность участвовать в закупках юрлицам, уличенным в незаконном вознаграждении, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Документ предлагает дополнить новым пунктом статьи 7.30 и 28.4 КоАП РФ.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, участником закупки может быть юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

"Предоставление участником закупки заведомо ложных сведений о непривлечении его в течение двух лет до момента подачи заявки… влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей", - добавляется в законопроекте.