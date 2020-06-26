«Полезный фрукт»: Авокадо: польза и вред для организма человека

Анастасия Иванова

Ни для кого не секрет, что авокадо — это фрукт, который считается продуктом здорового питания. Авокадо чаще всего едят те, кто сидит на правильном питании. Какая польза от авокадо? Кому его можно есть? Какой вред для здоровья он может принести? Об этом и многом другом вы узнаете из этой статьи.

Авокадо чаще всего используют к добавлению салата или морепродуктов. Так же этот фрукт хорошо сочетается с рыбой и яйцами. Этот довольно жирный фрукт содержит в себе много витаминов и минералов, которые необходимы для человека.

Пищевая ценность.

Белки 2 грамма.Жиры 14,7 грамма.Углеводы 8,53 грамма.Калорийность 160 ккал (на 100 грамм).Пищевые волокна 6,7 грамма.

Витамины и минералы:

Витамин А, К, С, Е.Витамины группы В.Калий и кальций.Магний.Марганец.Фосфор.Железо и цинк.





На вкус авокадо не похож на фрукт и нравится далеко не всем, но узнав, чем богат этот фрукт меняют свое мнение и ищут для себя идеальное сочетание с другими продуктами. Еще авокадо предпочитают те, у кого проблемы со зрением так как в авокадо много каротиноидов.

Полезные свойства:

Авокадо несет за собой много всего полезно и отлично влияет на наш организм. Например, если употреблять авокадо, то:

Нормализуется артериальное давление.Понижает уровень холестерина.Улучшает работу печени.Защищает организм от появления гепатита.Улучшает работу мозга.Укрепляет суставы.Улучшает кровообращение.Очищает организм от вредных токсинов.Нормализует работу пищеварительной системы.Понижает уровень сахара в крови.

Это не все его полезные свойства так как их довольно много. Вот на мужской организм он так же положительно влияет. Авокадо повышает уровень тестостерона, который положительно влияет на потенцию, а также выносливость.

Женщин авокадо радует не меньше, они предпочитают делать из него маски для лица и волос. Большим плюсом является то, что авокадо можно употреблять при беременности. Что касается кормления грудью, то ару месяцев лучше повременить, чтобы не спровоцировать аллергию у младенца.

Противопоказания:

Особых противопоказаний у авокадо нет, он очень полезный и не стоит бояться его есть. Несколько противопоказаний все же есть и стоит о них знать это:

Индивидуальная непереносимость.Аллергическая реакция.Острые заболевания печени.Детский возраст до 3 лет.

Если взять косточку авокадо и посадить его в землю на половину, о можно вырастить его в домашних условиях. Узнав о всех противопоказаниях, вы будете уверены в том, что этот фрукт очень полезен и не принесет вреда для вашего организма.