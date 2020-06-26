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Порошенко увидел уникальный шанс "вернуть" Крым

Порошенко увидел уникальный шанс "вернуть" Крым

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире радиостанции "Тризуб" заявил, что Россия близка к "уходу из Крыма" по экономическим причинам. Он утверждает, что у Москвы сейчас нет денег на финансирование полуострова.

Чтобы добиться такого эффекта, экс-глава государства призвал "укреплять международную солидарность" и воспользоваться "уникальным шансом".

"В России – глубокий кризис с пятипроцентным падением ВВП... Российская экономика не способна уже финансировать этот "чемодан без ручки", – сказал он.

Порошенко также не исключил, что действующее правительство может окончательно отказаться от претензий на Крым, потребовав в обмен прекращения конфликта на Донбассе. В этом случае "власть перестанет быть властью", заключил политик.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине заявили, что Россия должна оплатить многомиллионные долги за пребывание в Крыму Черноморского флота после 2014 года. В МИД России сочли это проявлениям безделья.

Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. При этом власти Украины и западных стран отказались признавать это волеизъявление народа и ввели против региона санкции. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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По материалам: uposters.ru

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