Порошенко заявил об «уникальном шансе вернуть Крым» Украине

Влада Некрасова

Украина может вернуть Крым, так как Россия «не способна» сейчас финансировать полуостров, заявил в эфире радиостанции «Тризуб» (организация запрещена в России) экс-президент Украины Петр Порошенко.

Он считает, что у Киева есть «уникальный шанс вернуть» Крым. Для этого, по мнению политика, надо укрепить солидарность международного сообщества и «заставить Россию уйти из Крыма».

Что касается финансовых вопросов, то Порошенко уверен, что у Киева сейчас больше возможностей на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России.

ИА Newstes напоминает, ранее в Киеве заявили о том, что Россия «задолжала» Украине более полумиллиарда долларов за базирование своего Черноморского флота в Крыму.