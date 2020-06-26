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Порошенко заявил об «уникальном шансе вернуть Крым» Украине

Порошенко заявил об «уникальном шансе вернуть Крым» Украине

Украина может вернуть Крым, так как Россия «не способна» сейчас финансировать полуостров, заявил в эфире радиостанции «Тризуб» (организация запрещена в России) экс-президент Украины Петр Порошенко.

Он считает, что у Киева есть «уникальный шанс вернуть» Крым. Для этого, по мнению политика, надо укрепить солидарность международного сообщества и «заставить Россию уйти из Крыма».

Что касается финансовых вопросов, то Порошенко уверен, что у Киева сейчас больше возможностей на фоне падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России.

ИА Newstes напоминает, ранее в Киеве заявили о том, что Россия «задолжала» Украине более полумиллиарда долларов за базирование своего Черноморского флота в Крыму.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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