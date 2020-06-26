Практические советы о том, как противостоять энергетическим вампирам

Вадим Карасев

Многие из нас каждый день встречают на своем пути токсичных людей, которые лишают нас сил и энергии. Энергетическими вампирами могут быть знакомые, друзья, коллеги, поэтому важно уметь противостоять им.

Несмотря на то, что влияние вампиров деструктивно, важно направлять основное внимание на сохранение своей энергии, а не на разделение и негатив. Общение между людьми построено на взаимном обмене энергией. Когда мы общаемся с вампирами, то ничего не получаем взамен, а лишь отдаем. Именно поэтому после общения с таким человеком ощущается усталость и опустошенность. После такого общения важно уметь восстанавливать силы и энергию.

Лунные вампиры

В общении с таким типом людей нас пробивает на жалость или появляется желание помочь, посочувствовать. Чем дольше общаешься с таким человеком, тем труднее становится отвязаться от него. С течением времени такие люди становятся все более навязчивыми.

Самый простой и действенный практический совет по защите от подобных собеседников — прекращение диалога. Если нельзя прекратить разговор жёстко, можно пойти на небольшую хитрость и придумать какой-то повод, чтобы сбежать.

Также лунные вампиры любят задабривать жертву подарками, комплиментами, поэтому от них порой очень сложно отделаться. Они любят, когда рядом есть тот, кому можно поплакаться в жилетку, пожаловаться на плохую жизнь и неудачи, зарядившись энергией этого человека. Добрые люди порой годами находятся во власти лунных вампиров, потому что эти серые мышки такие милые и безобидные, но только внешне.

Еще один практический совет: держитесь подальше от людей, которые являются «ходячей неприятностью», причем только на словах. Если кто-то постоянно жалуется и говорит, что жизнь ужасна, это, скорее всего, лунный тип энерговампира.

Солнечные вампиры

Если лунные вампиры относительно спокойны, то солнечные — типичные эгоисты и провокаторы. Это наглые личности, которыми движет прежде всего зависть, злость, ненависть. Они только и ждут вашей реакции на их действия. Именно поэтому для них не составляет труда применить грубость и даже расчетливую провокацию, чтобы разозлить всех вокруг.

Они не так привязываются к жертве, как лунные вампиры, если только вы не живете с ними под одной крышей. Их излюбленные методы — ревность, формирование напряжения в семье или коллективе.

От такого человека проще всего защититься молчанием и простым безразличием. Если так повести себя, то вампир подумает, что зря тратит силы на ожидание какого-то отклика. Это самый действенный и правильный совет от экспертов в области биоэнергетики. Еще один хороший практический совет — после ссоры с таким человеком стоит принимать контрастный душ либо менять обстановку — выходить на свежий воздух либо выбирать уединение.

Подобные люди «обитают» в основном в многолюдных местах и питаются энергией сразу от всех. Им не интересно мучить одного и того же человека. От солнечного типа помогут избавиться специальные обереги.

Универсальные советы

Научитесь оставаться в равновесии, чтобы вампиры не получали то, что им нужно. В таком случае они сами будут тратить силы, а вы сможете от них поскорее избавиться. Старайтесь бережно относиться к своим ресурсам, времени и эмоциональному состоянию.

Не нужно быть хорошими для всех. Один из главных советов психологов и экспертов сайта dailyhoro.ru заключается в том, чтобы четко формулировать желания и указывать границы: тогда проблема исчезнет. Люди со временем привыкнут к правилам, которые в отношении определенного человека нарушать нельзя. Например, если в семье все часто говорят на тему политики, а кого-то это раздражает и заставляет переживать, он может сказать: «Я на эту тему не разговариваю». И твердо придерживаться этого решения.

Не давайте никому советов, если о них никто не просит. Такие люди являются легкой жертвой для вампиров всех типов и мастей, потому что своим поведением человек показывает вовлеченность в чужие проблемы. Это «лакомый кусочек» для любого вампира — хоть лунного, хоть солнечного.