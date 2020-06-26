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Права антипрививочников хотят защитить штрафами

Права антипрививочников хотят защитить штрафами

Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы в отношении чиновников и организаций за отказ принять ребенка без прививки в детский сад или школу. Соответствующие поправки могут внести в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), их уже направили в Минюст.

Согласно инициативе депутатов от "Единой России", должностных лиц необходимо наказывать за нарушение законных прав родителей штрафами в 10-30 тысяч рублей, а юридических - на 50-100 тысяч рублей.

Речь идет о правах на выбор формы получения образования, ознакомление с учредительными документами образовательных организаций, а также документами, регулирующими учебный процесс, на получение информации о любых медицинских обследованиях детей и на отказ от их проведения.

Как отметил парламентарий Николай Земцов, норма о медицинских обследованиях в том числе подразумевает отказ от прививок без запрета на посещение образовательных учреждений. "По закону профилактические прививки, мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, осмотры детей, иные медицинские вмешательства (если речь не об экстренном спасении жизни) могут делаться только с добровольного согласия родителей. Родители имеют полное право от них отказаться", - пояснил он. В связи с этим, подчеркнул депутат, должна появиться статья, предусматривающая административное наказание для должностных лиц и организаций за нарушение законных прав родителей.

Ранее стало известно, что в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) включили новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования, который может достигать 50 тыс. рублей.

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По материалам: uposters.ru

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