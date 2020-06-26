Правительство перенесло введение новых правил тюнинга автомобилей
Сегодня, 12:30 Анастасия Иванова
Ввод в действие новых правил по внесению изменений в конструкцию транспортных средств отложено по решению правительства РФ до 1 февраля 2021 года, изначально правила должны были вступить в силу 1 июля этого года.
Согласно новым требованиям, владельцы автомобилей должны будут получить разрешение на тюнинг машины и свидетельство о соответствии требованиям безопасности в ГИБДД. Для этого автомобилистам нужно предоставить в подразделение заявление о выдаче разрешения, заключение предварительной техэкспертизы, выданное испытательной лабораторией.
По материалам: ria.ru