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Премьера фильма Кристофера Нолана "Довод" переносится на 12 августа

Премьера фильма Кристофера Нолана "Довод" переносится на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод" из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя киноконцерна.

Премьера "Довода" (Tenet) первоначально должна была состояться 17 июля, но была перенесена на 31 июля.

Теперь студия приняла решение выпустить фильм Нолана 12 августа. Как пишет издание, перенос произошел на фоне заявления губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, отказавшегося открывать кинотеатры в ходе четвертой стадии снятия коронавирусных ограничений. Предположительно, компания не рискнула выпускать в прокат блокбастер с бюджетом 200 миллионов долларов в отсутствии крупнейшего кинорынка в США.


В новой кинокартине Нолана снялись Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Ее жанр - шпионский триллер, повествующий о секретном агенте, который стремится спасти мир.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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