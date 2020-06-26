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Пригожин рассказал, почему проголосовал за поправки в Конституцию

Пригожин рассказал, почему проголосовал за поправки в Конституцию
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что поправки в Конституцию РФ нужны, так как меняется мир и его приоритеты, с изменениями в основной закон страны он согласен.

"Главная ценность россиян - дети, абсолютный приоритет государства, я с этим согласен 100%. Социальные гарантии, качественная медицина, защита суверенитета. То, что во власти должны быть люди без двойного гражданства, я тоже согласен. И культура охраняется государством - это тоже важно. Я за эти поправки", - сказал РИА Новости Пригожин.

Он отметил что поправки нужны, потому что мир меняется и приоритеты меняются. Он рассказал РИА Новости, что уже проголосовал вместе с супругой, певицей Валерией.


Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
# Россия
По материалам: ria.ru

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