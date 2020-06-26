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Призывавшая оставаться дома звезда «Чудо-женщины» нарушила карантин

Призывавшая оставаться дома звезда «Чудо-женщины» нарушила карантинГаль ГадотФото: Globallookpres.com

Израильская актриса Галь Гадот нарушила карантин после возвращения из США. Об этом сообщает газета Israel Hayom.

Недавно звезда «Чудо-женщины», призывавшая оставаться дома и соблюдать меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса, вместе со своей семьей приехала из Лос-Анджелеса в Израиль. По прилете у них взяли анализ на COVID-19, а также попросили не покидать свое жилье до 26 июня.

Уточняется, что на время карантина 35-летняя артистка решила снять роскошную виллу, куда она приглашала гостей. Представители Гадот отказались комментировать информацию о нарушении карантина. При этом отмечается, что тест на коронавирус, который сдала актриса и ее родственники, оказался отрицательным.

В марте стало известно, что студия Marvel задумала разорвать контракт с актрисой Эванджелин Лилли, отказавшейся от соблюдения карантинного режима из-за пандемии коронавируса. Руководство компании оказалось недовольно позицией артистки и приняло решение, что в картине «Человек-муравей 3» будет сокращено экранное время героини Осы, роль которой исполняет Лилли. После этого сотрудничество со звездой будет прекращено.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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