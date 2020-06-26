Профессиональный юрист по взысканию долгов

Роман Иванов

«Бюро юридических услуг №1» – это крупнейшая компания в Санкт-Петербурге по оказанию юридических услуг, профессиональная команда юристов и экспертов по эффективному взысканию долгов.

Надежный и проверенный партнер

Если вы попали в сложную ситуацию и не можете получить назад денежные средства за товар или услуги, вам в обязательном порядке понадобится юрист по взысканию долгов. Компания «Бюро юридических услуг №1» в Санкт-Петербурге осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 15 лет и за такой серьезный срок специалисты конторы смоглизарекомендовать себя в качестве надежных и проверенных партнеров, которые всегда выполняют свои обязательства перед клиентами.

Доверьте свое дело опытным юристам, которые от вашего лица (или от имени компании) выполнят все необходимые соответствующие действия, направленные на возврат ваших денег. Оплата услуг юриста производится только после удачного взыскания денег с должника. Никаких предоплат, залогов и каких-либо подводных камней. Обязательное заключение договора на оказание юридических услуг.

Как получить деньги с должника?

Агентство «Бюро юридических услуг №1» предоставляет услуги по взысканию долгов всеми доступными юридическими средствами. Главная цель опытной команды юристов – помочь вам вернуть деньги.

Взыскание долгов включает в себя полный спектр услуг и сотрудничество с судебными приставами. Контролируются все этапы принудительного исполнения судебного решения, при необходимости имущество должника будет выставлено на аукцион, а вырученные средства поступят на ваш счет.

Конечно, самый выгодный вариант решения сложившейся ситуации по взысканию долгов, это не доводить дело до суда. Профессионалы своего дела, опытные юристы способны убедить должника вернуть необходимую сумму, приводя неопровержимые доказательства и действуя исключительно в правовом поле, соблюдая все нормы законодательства.

Что входит в услуги юриста

общение с должником;

переговоры и посредничество;

отправка запросов на оплату;

отправка электронных писем, текстовых сообщений, телефонов, подача иска против должника;

получение исполнительного листа;

надзор за исполнением процедуры и исполнением работы судебных приставов;

проверка активов должника;

уголовное дело в отношении должника (при необходимости).

Больше информации о работе «Бюро юридических услуг №1», перечне предоставляемых услуг и их стоимость вы сможете узнать на официальном сайте по адресу urburo1.com.