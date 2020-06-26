Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить программу развития Дальнего Востока

Вадим Карасев

Кроме того в регионе в 1,6 раза должны быть увеличены объемы строительства жилья.

Российский президент Владимир Путин распорядился в трехмесячный срок подготовить к утверждению программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года, а также на перспективу до 2035 года.

Правительству РФ в 3-месячный срок утвердить национальную программу социального экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года , - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Также в течение трех месяцев, но уже после утверждения национальной программы в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам должны быть направлены предложения для включения в проекты мероприятий, направленных на достижение поставленных социально-экономических целей в регионе.

Основной задачей указа президента Путина является обеспечение достижения целей социального и экономического благополучия региона, одной из которых выступает увеличение в 1,6 раза объема годового строительства жилья к 2024 году.

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