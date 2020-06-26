Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян
В самое горячее в смысле пандемии коронавируса время волонтеры в России оказали помощь более 3 млн больных. Об этом сегодня, 26 июня, сообщил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
Волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем 3 млн наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе — инвалидам, тяжело больным, пожилым людям, отметил Путин.
Он считает, что наиболее эффективные меры поддержки могут быть сохранены и после пандемии. По словам президента, крупнейшие корпорации России собрали 1,8 млрд рублей на помощь нуждающимся в период пандемии коронавируса.
Следует отметить, что в рамках общероссийской акции работает круглосуточная горячая линия помощи пожилым и маломобильным гражданам. Волонтерские штабы, открытые во всех регионах, обеспечивают своевременное выполнение заявок. Более 118 тысяч добровольцев по всей стране помогают нуждающимся. По направлению «Помощь врачам» 7000 волонтеров-медиков помогают в 160 медицинских учреждениях по всей стране.
За время проведения акция вышла далеко за пределы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Под знаком #МЫВМЕСТЕ оказывается помощь детям-сиротам, ветеранам — всем, кому необходима поддержка.