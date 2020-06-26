Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян

Влада Некрасова

В самое горячее в смысле пандемии коронавируса время волонтеры в России оказали помощь более 3 млн больных. Об этом сегодня, 26 июня, сообщил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем 3 млн наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе — инвалидам, тяжело больным, пожилым людям, отметил Путин.

«Сейчас эпидемия, слава Богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу, — обратился президент к участникам акции. — На дворе лето, как мы видим, можно и отдохнуть с чувством выполненного долга, но, насколько я знаю, штабы акции „Мы вместе“ не расходятся. Хорошо вас понимаю: когда есть сплоченная команда единомышленников, опыт работы в сложных условиях, хочется браться за новые задачи, вновь и вновь испытывать настоящую радость от того, что помогаешь другим».

Он считает, что наиболее эффективные меры поддержки могут быть сохранены и после пандемии. По словам президента, крупнейшие корпорации России собрали 1,8 млрд рублей на помощь нуждающимся в период пандемии коронавируса.

«Добровольческие инициативы активно поддерживал и отечественный бизнес — и совсем небольшие компании, и крупнейшие частные и государственные корпорации. Там, по-моему, собрали 1 млрд 800 млн рублей», — сообщил президент.

Следует отметить, что в рамках общероссийской акции работает круглосуточная горячая линия помощи пожилым и маломобильным гражданам. Волонтерские штабы, открытые во всех регионах, обеспечивают своевременное выполнение заявок. Более 118 тысяч добровольцев по всей стране помогают нуждающимся. По направлению «Помощь врачам» 7000 волонтеров-медиков помогают в 160 медицинских учреждениях по всей стране.

За время проведения акция вышла далеко за пределы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Под знаком #МЫВМЕСТЕ оказывается помощь детям-сиротам, ветеранам — всем, кому необходима поддержка.