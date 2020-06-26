Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян

Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян

Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян

В самое горячее в смысле пандемии коронавируса время волонтеры в России оказали помощь более 3 млн больных. Об этом сегодня, 26 июня, сообщил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Волонтеры оказали действенную, практическую помощь более чем 3 млн наших граждан, прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе — инвалидам, тяжело больным, пожилым людям, отметил Путин.

«Сейчас эпидемия, слава Богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу, — обратился президент к участникам акции. — На дворе лето, как мы видим, можно и отдохнуть с чувством выполненного долга, но, насколько я знаю, штабы акции „Мы вместе“ не расходятся. Хорошо вас понимаю: когда есть сплоченная команда единомышленников, опыт работы в сложных условиях, хочется браться за новые задачи, вновь и вновь испытывать настоящую радость от того, что помогаешь другим».

Он считает, что наиболее эффективные меры поддержки могут быть сохранены и после пандемии. По словам президента, крупнейшие корпорации России собрали 1,8 млрд рублей на помощь нуждающимся в период пандемии коронавируса.

«Добровольческие инициативы активно поддерживал и отечественный бизнес — и совсем небольшие компании, и крупнейшие частные и государственные корпорации. Там, по-моему, собрали 1 млрд 800 млн рублей», — сообщил президент.

Следует отметить, что в рамках общероссийской акции работает круглосуточная горячая линия помощи пожилым и маломобильным гражданам. Волонтерские штабы, открытые во всех регионах, обеспечивают своевременное выполнение заявок. Более 118 тысяч добровольцев по всей стране помогают нуждающимся. По направлению «Помощь врачам» 7000 волонтеров-медиков помогают в 160 медицинских учреждениях по всей стране.

За время проведения акция вышла далеко за пределы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Под знаком #МЫВМЕСТЕ оказывается помощь детям-сиротам, ветеранам — всем, кому необходима поддержка.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян
Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн
30 июня открывается грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту
30 июня открывается грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому
Доктор Мясников перечислил опасные лекарства
Доктор Мясников перечислил опасные лекарства
Серьезных атак на сайт для голосования не было, заявили наблюдатели
Серьезных атак на сайт для голосования не было, заявили наблюдатели
Американские эксперты назвали Tesla самым некачественным автомобилем
Американские эксперты назвали Tesla самым некачественным автомобилем
Глава ДНР призвал установить российские стандарты во всех сферах
Глава ДНР призвал установить российские стандарты во всех сферах
Пелагея и Иван Телегин будут делить совместное имущество в суде
Пелагея и Иван Телегин будут делить совместное имущество в суде
Генетики назвали родиной домашних кур Юго-Восточную Азию
Генетики назвали родиной домашних кур Юго-Восточную Азию
ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу
ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу
В Челябинской области намерены до конца года открыть свыше 32 новых центров допобразования детей
В Челябинской области намерены до конца года открыть свыше 32 новых
В Приамурье создадут 42 «Точки роста»
В Приамурье создадут 42 «Точки роста»
В Республике Башкортостан приняли закон о льготном приеме в школы и детские сады
В Республике Башкортостан приняли закон о льготном приеме в школы и

Топ на сегодня

Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании

Еще по теме

«Друг познается в беде»: как волонтеры культуры помогают людям во время пандемии
Сайт проекта #МЫВМЕСТЕ обрел новые полезные функции
Более семи тысяч человек присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ
Московские школьники записали песню в поддержку движения #МыВместе