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Раскрыто влияние отказа Японии от американских ракет на переговоры с Россией

Раскрыто влияние отказа Японии от американских ракет на переговоры с РоссиейФото: Missile Defense Agency / Leah Garton / Reuters

Решение Японии аннулировать план по размещению наземных американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore может иметь большое значение для отношений с Россией. Об этом стало известно со слов японского министра иностранных дел Тосимицу Мотэги, его цитирует ТАСС.

По словам главы МИД, это связано с тем, что в ходе переговоров между Москвой и Токио затрагиваются вопросы обеспечения безопасности. Он отметил, что не знает, окажет отказ от американских комплексов положительное влияние на переговорный процесс. Мотэги рассказал, что «не выражает ни оптимизма, ни пессимизма» на этот счет.

25 июня власти Японии решили аннулировать план по развертыванию наземных американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Комплексы должны были разместиться в префектурах Акита и Ямагути.

О том, что США к 2023 году планируют разместить на японских островах два американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, стало известно в декабре 2017 года. В 2019 году министр иностранных дел страны Таро Коно подтвердил это намерение японского государства.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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