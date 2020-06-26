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Робота впервые утвердили на главную роль в фильме

Робота впервые утвердили на главную роль в фильме
Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика, которого создали Хироси Исигуро и Кохей Огава, исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике "b". Это первый подобный случай в мире кино, сообщает THR.

По информации издания, в ленте расскажут об ученом, который пытается создать совершенную молекулу человеческого ДНК. В какой-то момент он понимает, что от его работы будет больше зла, чем пользы. Главный герой помогает Эрике, которую он же и разработал, сбежать из лаборатории (создатели ленты не уточнили, как робот связан с генетическими экспериментами. — Прим.ред.).


"В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа", — прокомментировал продюсер проекта Сэма Хозе.

Пока неизвестно, кто снимет этот фильм. Режиссера еще не выбрали.


В THR уточняют, что бюджет ленты составит 70 миллионов долларов, а съемки начнутся в 2021 году в Европе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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