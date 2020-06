Рок-группа Pearl Jam выступила публично впервые за два года

Лидия Мартынова

Американская рок-группа Pearl Jam в эту среду приняла участие в благотворительном онлайн-концерте All in WA. Это стало первым публичным выступлением музыкантов за два года, сообщает NME.

По информации издания, участники Pearl Jam играли из своих домов вместе с бывшим гитаристом Red hot chili peppers Джошем Клингхоффером. Он должен был присоединиться к международному турне Pearl Jam в этом году, пока его не отменили из-за пандемии коронавируса.

На All in WA рокеры впервые исполнили вживую песни из их последнего альбома Gigaton (релиз состоялся в марте этого года), в том числе "Dance of the clairvoyants".

Среди других участников на онлайн-концерте выступила рок-группа Sleater-Kinney, а также рэперы Macklemore (Бен Хаггерти) и Sir Mix-a-Lot (Энтони Л. Рэй) и другие.

Это благотворительное шоу организовали для того чтобы собрать средства для жителей штата Вашингтон (США), пострадавших от коронавируса.