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Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
Россия подготовила для ООН обзор о выполнении целей устойчивого развития до 2030 года, где указано, что в стране ликвидировали крайнюю нищету.

Документ составил Аналитический центр при правительстве совместно с Министерством экономического развития, МИД и Федеральной службой государственной статистики.

В 2017 году доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже 3,2 доллара в день (порог абсолютной бедности, установленный Всемирным банком), составила 0,1%, ниже 5,5 долларов в день — 1,0%, ниже десяти долларов в день — 6,2%.

"Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза (в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6 %)", — говорится в документе.

Авторы указывают, что эту цель можно достичь при реализации нацпроектов и развитии новых механизмов поддержки.


В обзоре сказано, что по каждой цели устойчивого развития Россия в последние годы показывала позитивные результаты, самые большие успехи получили по направлениям "Ликвидация нищеты", "Качественное образование" и "Достойная работа и экономический рост".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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