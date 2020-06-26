Россия перехватила американские самолеты-разведчики над Черным морем

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

Система противовоздушной обороны Южного военного округа России перехватила самолеты-разведчики ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Их сопроводил российский истребитель Су-30, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Всего в небе было засечено три американских воздушных судна: патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США. Отмечается, что на значительном расстоянии от российской государственной границы американские самолеты также непрерывно находились под контролем радиолокационных систем.

Неделю назад российские истребители сопроводили американские бомбардировщики у восточных границ, над нейтральными водами Охотского моря. Сообщалось, что государственная граница страны нарушена не была.