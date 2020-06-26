Россия выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси

Лидия Мартынова

Актуальные вопросы региональной стабильности и безопасности в условиях сохраняющейся угрозы пандемии Covid-19 были рассмотрены сегодня, 25 июня, в ходе видеоконференции заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье — спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, представителя ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Рудольф Михалки, сообщает пресс-служба МИД России.

«С российской стороны была выражена озабоченность деструктивной линией официального Тбилиси, наращивающего антироссийскую, антиабхазскую и антиюгоосетинскую риторику, в том числе по теме „бордеризации“, причем в отсутствие на то каких-либо веских причин. Продолжаются попытки политизировать тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. На этом фоне не может не вызывать сожаления отказ грузинского руководства от конструктивного диалога с Сухумом и Цхинвалом по текущим проблемам, в первую очередь по приграничному досье», — сказано в сообщении.

Российская сторона подчеркивает, что обмен мнениями подтвердил «совпадение позиций России и „тройки“ сопредседателей Женевских дискуссий в поддержку максимально полного задействования имеющихся каналов для диалога».

«Акцентирована важность продолжения слаженной работы в формате Женевских дискуссий и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в целях стимулирования сторон к проявлению сдержанности, поиску компромиссных развязок с последующим выходом на взаимоприемлемые решения. Подтверждена готовность к продолжению контактов в режиме видеоконференцсвязи по мере необходимости», — подчеркнули в МИД РФ.

Стороны условились, что сроки проведения очередного раунда Женевских дискуссий в очном формате будут определены с учетом развития эпидемиологической обстановки и рекомендаций санитарно-надзорных органов.