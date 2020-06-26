Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси

Россия выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси

Актуальные вопросы региональной стабильности и безопасности в условиях сохраняющейся угрозы пандемии Covid-19 были рассмотрены сегодня, 25 июня, в ходе видеоконференции заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье — спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, представителя ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Рудольф Михалки, сообщает пресс-служба МИД России.

«С российской стороны была выражена озабоченность деструктивной линией официального Тбилиси, наращивающего антироссийскую, антиабхазскую и антиюгоосетинскую риторику, в том числе по теме „бордеризации“, причем в отсутствие на то каких-либо веских причин. Продолжаются попытки политизировать тему противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. На этом фоне не может не вызывать сожаления отказ грузинского руководства от конструктивного диалога с Сухумом и Цхинвалом по текущим проблемам, в первую очередь по приграничному досье», — сказано в сообщении.

Российская сторона подчеркивает, что обмен мнениями подтвердил «совпадение позиций России и „тройки“ сопредседателей Женевских дискуссий в поддержку максимально полного задействования имеющихся каналов для диалога».

«Акцентирована важность продолжения слаженной работы в формате Женевских дискуссий и Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в целях стимулирования сторон к проявлению сдержанности, поиску компромиссных развязок с последующим выходом на взаимоприемлемые решения. Подтверждена готовность к продолжению контактов в режиме видеоконференцсвязи по мере необходимости», — подчеркнули в МИД РФ.

Стороны условились, что сроки проведения очередного раунда Женевских дискуссий в очном формате будут определены с учетом развития эпидемиологической обстановки и рекомендаций санитарно-надзорных органов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

"Была такая скромная": победительница "Холостяка" показала гладковыбритый лобок
"Была такая скромная": победительница "Холостяка" показала
В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
В Иране прогремел мощный взрыв в районе ядерного объекта
Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США
Дуров сделал заявление о судебном разбирательстве в США
У Ефремова случился сердечный приступ
У Ефремова случился сердечный приступ
В Общественном штабе обсудили все претензии по голосованию в Москве
В Общественном штабе обсудили все претензии по голосованию в Москве
Россия выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси
Россия выразила озабоченность деструктивной линией Тбилиси
Рок-группа Pearl Jam выступила публично впервые за два года
Рок-группа Pearl Jam выступила публично впервые за два года
Ароматерапия и богатство: какие запахи привлекают деньги
Ароматерапия и богатство: какие запахи привлекают деньги
Российского журналиста объявили в международный розыск за призывы к терроризму
Российского журналиста объявили в международный розыск за призывы к
В США закрыли дело о смерти Сергея Хрущева
В США закрыли дело о смерти Сергея Хрущева
Завершилось расследование обстоятельств смерти сына Никиты Хрущева
Завершилось расследование обстоятельств смерти сына Никиты Хрущева

Топ на сегодня

Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали

Еще по теме

Грузия пытается политизировать тему распространения коронавируса — Захарова
МИД РФ осуждает политические решения грузинских властей
Ильхам Алиев обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу конфликт в Карабахе
Грузия и США переходят на новый уровень сотрудничества в сфере обороны