Россиян предупредили об аномальном похолодании

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Россиян предупредили об аномальном похолодании в начале следующей недели. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, резкое похолодание ожидает жителей европейской части России с понедельника. Приближение холодного фронта начнет ощущаться уже во второй половине дня в воскресенье.

«Погода станет облачной. С понедельника практически только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет температура около и чуть выше нормы, а на всей остальной европейской территории температура будет на 2-4 градуса ниже нормы», — сообщил он.

Также Вильфанд добавил, что в Москве и Подмосковье дневная температура понизится сразу на 10 градусов по сравнению с субботой. Во вторник и среду похолодание будет еще более сильным.