Россиянин «купил» себе жену из-за границы и прослыл омерзительным

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Девушка узнала, что ее знакомый женился, но по сути он заказал себе супругу из-за границы за деньги. Об этом она рассказала в Twitter. В рассказе девушки россиянин прослыл омерзительным за такие действия.

Пользовательница соцсети с ником «дохлая жена» сообщила, что мужчина «купил» себе филиппинку, которая не говорит по-русски. «Женского рабства все еще не существует», — заметила она. По словам юзера, она рада, что «такие товарищи» не будут встречаться с россиянками, но возмутилась тем, что иностранку «купили, как товар на AliExpress».

Позже пользовательница описала филиппинку: «маленькая, худенькая, беременная, весит 35 кг и похожа на подростка с проблемной кожей». «Он хуже говна, он хуже зеленого говна, как это омерзительно», — охарактеризовала «дохлая жена» мужчину, ставшего мужем филиппинки.

В комментариях многих удивило, что даже в современном мире встречаются подобные истории. Другие пользователи заметили, что это скорее похоже на брак по расчету и не видят в этом ничего необычного. Позже автор постов сама признала, что это не рабство, а обычный брак. «Родителям за счастье удачно продать дочку в жены европейцу, и даже русскому», — заключила «дохлая жена».

Ранее пользовательница TikTok Сэйвинг Грэйс (Sayving Grayce) опубликовала видео с реакцией своего мужа, внезапно узнавшего о том, что она забеременела вторым ребенком. Видео стало вирусным из-за того, что реакция отца оказалась неоднозначной.