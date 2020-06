Россиянки из Кремниевой долины появились на новой обложке Tatler

Вадим Карасев

Сегодня вышел новый, июльский номер российской версии журнала Tatler. При его создании редакторы издания вдохновлялись очередным документальным фильмом Юрия Дудя об успешных россиянах из Кремниевой долины — южной части области залива Сан-Франциско в штате Калифорния, где расположены штаб-квартиры многих молодых компаний и корпораций, в том числе Apple, Facebook и Google.

Создатели нового номера Tatler задумались, почему в документалке Дудя речь идет исключительно о мужчинах, добившихся высот в сфере IT, и поместили на обложку россиянок, которые также преуспели в бизнесе на территории США. Главными героинями июльского номера стали наши соотечественницы Марина Давыдова, Альбина Ицхоки, Мария Дрокова, Марина Могилко, Ольга Журавская, Анастасия Сартан и Женя Куйда, — именно благодаря им в Кремниевой долине появились виртуальные друзья, голосовой помощник-стилист и даже один джаз-бар.





Новая обложка Tatler

Анастасия Сартан, которая сегодня в числе других россиянок из Кремниевой долины украсила новую обложку Tatler, является пионером онлайн-ретейла в масс-маркет-сегменте и в свое время испробовала все бизнес-формулы: от шоурумов до AI-консультанта по подбору одежды. В данный момент Настя развивает приложение, которое обещает решить ежедневные дилеммы "что надеть" и "мне нечего надеть", то есть подбор и заказ гардероба. Сартан знает рынок ретейла от фабрик до склада и доставки, так что не приходится удивляться, почему именно ей доверили свои деньги инвесторы ее бизнеса, — девушку едва ли можно назвать теоретиком.





Анастасия Сартан

Но так было не всегда. Еще десять лет назад ее планы по преобразованию рынка казались фантазией всем "серьезным игрокам". Именно тогда Настя вместе с коллегами из медиахолдинга Look At Media сделала Lookatmestore, обративший внимание рекламодателей на новый рынок. В тот же момент появились издания The Village, FurFur, а чуть позже — Wonderzine. Сегодня же NEWSTES.RU с гордостью считает себя частью Redefine (до 2019 года компания носила название Look At Media), а Настя переехала в Кремниевую долину и заслуженно оказалась на обложке Tatler. Вот что бывает, когда не слушаешь "взрослое экспертное мнение"!

Другая героиня номера, Евгения Куйда, — в прошлом одиозный гастрокритик "Афиши", превратившая жанр заметки о ресторане в беспощадную светскую хронику. Именно Женя сочинила жанр гранд-бала — ее вечеринки до сих пор вспоминают как приемы Трумена Капоте. Она первая в России увлеклась романтической идеей искусственного разума и стала заниматься проектированием "помощника" с человеческим лицом.





Евгения Куйда

Пережив смерть близкого друга, Романа Мазуренко, она решила создать на базе своих разработок живой памятник их общению, а в итоге выдумала консалтинг-систему, которая говорит с тобой не как поисковик, а скорее как родной человек. Мало кто так близко подбирался к эмуляции человеческой речи в приложении — заслуги Куйды в итоге оценила даже New York Times, поместив материал о ее проекте на первую полосу.

Подробнее о других героинях июльского Tatler можно узнать из номера, покупка которого доступна сразу на нескольких сайтах, а также в приложениях Google Play и App Store.