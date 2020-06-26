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Российская нефть стала рекордно дороже Brent

Российская нефть стала рекордно дороже BrentФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стоимость российского сорта нефти Urals в четверг, 25 июня, выросла на 0,4 доллара за баррель, до 43,25 доллара, так что она стала рекордно дороже эталонного сорта Brent. Премия на рынке Северо-Западной Европы достигла 2,35 доллара — это максимальное значение за всю историю мониторинга, сообщает ценовое агентство Argus.

Премия в Средиземноморье два дня держалась на уровне 2,4 доллара за баррель, а в абсолютном значении Urals подорожал до 43,3 доллара. На неделе стоимость Urals поднималась и выше 45 долларов, но такие значения фиксировались на фоне резкого повышения цен на эталонные сорта.

При этом экспорт Urals по морю в июле сократится на 534 тысячи баррелей в сутки по сравнению с июнем, что станет минимальным значением за весь период мониторинга агентства, начиная с 2002 года. Эксперты связывают рекордный рост премии именно с ограничением отгрузок, которое объясняется квотами по ограничению добычи, взятыми на себя Россией в рамках сделки ОПЕК+.

Сильнее всего сокращение затронет Приморск, из которого станут увозить только по 307 тысяч баррелей в сутки. Это составляет менее трети от уровня, который регистрировался в прошлом июле.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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