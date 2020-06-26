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Российские добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Российские добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19Фото: Globallookpress.com

Российские добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19: участники испытаний чувствуют себя хорошо. Их слова приводит газета Минобороны «Красная звезда».

После введения вакцины не выявлено каких-либо осложнений или побочных реакций.

«Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет, температура нормальная: 36,6. Даже голова не болит», — рассказал военнослужащий по контракту, доброволец по имени Сергей. Он добавил, что испытуемых предупреждали о потере аппетита, однако все едят «даже больше, чем раньше». По его словам, на месте укола осталась только точка.

Доброволец по имени Николай признался, что внутренне готовился к изменениям в состоянии, так как был предупрежден о возможных симптомах. Однако, он утверждает, что ничего не почувствовал. «Доволен, что мой организм без труда все преодолел», — поделился участник.

Доброволец Юрий, также военнослужащий по контракту, описал вакцину словами «как будто витамины вкололи», добавив, что она не сказалась на организме ни внешне, ни внутренне.

Врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Н.Н. Бурденко Олег Чихляев рассказал, что по результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается. Также он заявил, что жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет.

18 июня первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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