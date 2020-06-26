Российский Су-30 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

Анастасия Иванова

Российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота был поднят в воздух для перехвата самолетов-разведчиков Военно-воздушных сил США над нейтральными водами Черного моря. Об этом Министерство обороны РФ сообщило в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook.

На значительном удалении от российской границы за военными самолетами США непрерывно следили радиолокационные средства контроля.

Позднее экипаж российского истребителя приблизился к воздушным объектам и идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А Poseidon ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, которые «сразу же изменили направление полета» в противоположную сторону от российской границы.





После выполнения задачи российский истребитель вернулся на аэродром базирования. В Минобороны отметили, что полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.