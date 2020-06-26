"Русь сидящая" прекратила свою деятельность

Вадим Карасев

Ольга Романова, глава фонда "Русь сидящая" сообщила о прекращении деятельности возглавляемой ею организации. Об этом журналистка и общественный деятель написала в своем аккаунте в Facebook.

В своем посте Ольга Романова назвала основную причину закрытия фонда "Русь сидящая" - конфликт с экс-сотрудником Динаром Идрисовым. Ранее он подал в суд на "Русь сидящую" и выиграл процесс. По решению Невского районного суда Санкт-Петербурга фонд должен выплатить своему уволенному сотруднику 1,3 млн руб.





Полностью работа фонда не прекращается - деятельность будет вестись без юридического лица. При этом Романова заверила, что для обращающихся за помощью ситуация не изменится, но попросила прекратить любые пожертвования и переводы на счета "Руси сидящей". В завершение своего обращения Романова разместила фото Динара Идрисова со словами "этот человек нас закрыл".