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С июля 67 регионов России начнут принимать туристов

С июля 67 регионов России начнут принимать туристов

С июля 67 российских регионов начнут принимать туристов. Об этом в пятницу сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, его слова цитирует ТАСС.

«Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации», — сказала она.

Догузова выразила надежду, что обязательное требование иметь справку об отсутствии коронавируса нового типа к этому моменту будет отменено.

26 июня глава Ростуризма в эфире программы «Док-ток» на Первом канале рассказала о ходе переговоров с Роспотребнадзором по вопросу отмены обязательных справок на коронавирус для отдыхающих в санаториях.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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