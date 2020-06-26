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Сатановский пояснил, почему суд вспомнил Украину, и в процессе по делу MH17 появились перестановки

Сатановский пояснил, почему суд вспомнил Украину, и в процессе по делу MH17 появились перестановки

Евгений Сатановский рассказал, почему Запад в деле о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 готов обсуждать степень вины Украины. Новое расследование проводится отдельно и не носит судебный характер.

Эксперт заявил, что Украина стала фактором, который раздражает половину европейцев, хотя еще недавно она была "оплотом демократии и надеждой Евросоюза". Сатановский сравнивает Украину с "назойливым Паниковским", который не соблюдает конвенции, но "все время канючит денег".

Владимир Зеленский, по мнению политолога, растерял свою "комическую харизму" и боясь сделать ставку не на того кандидата в гонке перед выборами в США, потерял поддержку Трампа. Также Зеленский демонстративно не выполняет обязательства по Донбассу, которые были обговорены лидерами "нормандской четверки" и, можно сказать, дает "пощечину Франции и Германии".

"Я думаю поэтому Украину в деле МР17 вспомнили в Гаге. С Украиной и Боингом одни только неприятности. Какого черта он оказался в зоне военных действий и почему диспетчер не направил его в обход, остается вопросом", - сказал Сатановский.

В июле 2014 года самолет Boeing потерпел крушение, жертвами стали 298 человек.

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По материалам: u-f.ru

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