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Савастьянова рассказала о сроках рассмотрения проектов о регуляторной гильотине

Савастьянова рассказала о сроках рассмотрения проектов о регуляторной гильотине

Глава комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова заявила, что законопроекты о «регуляторной гильотине» вошли в перечень приоритетных инициатив и будут рассмотрены палатой во втором и третьем чтениях до конца весенней сессии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы включили (проекты о гильотине и госконтроле) в календарный план законопроектов, которые готовятся на обсуждение в рамках пленарного заседания на июль месяц, он утверждён. В нашем плане комитет заявил рассмотрение обоих законопроектов во втором и третьем чтении», — рассказала она.

По словам Савастьяновой, оба этих законопроекта непростые для обсуждения — в профильный комитет поступило большое количество поправок от парламентариев и регионов. Кроме того, свои предложения представили эксперты и бизнес-сообщество.

«Мы дали возможность самому широкому кругу принять участие в обсуждении. Так как каждое совещание было тематическим, соответственно мы, обсудив, везде приняли решение, какие поправки стоит поддержать, какие нет, какие нуждаются в редакционной правке», — отметила парламентарий.

Савастьянова заявила, что комитет продолжит обобщение внесённых предложений. Вместе с тем члены рабочей группы по законопроекту вместе с аналогичной группой от Совфеда обсудят инициативы и предложения к проектам с участием субъектов. В планах у комитета также ряд совещаний с представителями фракций в Госдуме, сказала она.

«Когда комитет окончательно определится, вынесет законопроекты на рассмотрение (комитета), тогда уже можно будет сказать, какие из поправок войдут в таблицу на принятие, какие в таблицу на отклонение», — заключила депутат.

Реформа контрольно-надзорной деятельности — «регуляторная гильотина» предполагает отмену с 2021 года всех неактуальных контрольно-надзорных требований к бизнесу. Также под «гильотину» попадут законы и постановления советского периода, продолжавшие действовать до настоящего времени.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин также подписал постановление о признании не действующими в России актов, изданных властями РСФСР и СССР, — всего в списке 476 документов. Они регулировали самые разные сферы жизни, в том числе устанавливали правила выступления артистов и работы вирусологов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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