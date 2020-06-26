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SberCloud: пандемия способствовала росту рынка облачных сервисов

SberCloud: пандемия способствовала росту рынка облачных сервисов
. Цифровизация бизнеса и социальной инфраструктуры, а также новая экономическая ситуация, сложившаяся в результате пандемии COVID-19, стали заметными драйверами роста облачного рынка, считает заместитель генерального директора по информационным технологиям SberCloud (облачная платформа Группы Сбербанк) Федор Прохоров, сообщает пресс-служба SberCloud.

Прохоров выступил на прошедшем в Москве круглом столе "Развитие облачного рынка в России", на котором представители крупнейших российских облачных провайдеров обсудили основные барьеры и драйверы роста рынка облачных услуг.

"Российский бизнес оценил скорость и гибкость развертывания облачных сервисов, а также надежность облачной инфраструктуры в условиях резкого повышения нагрузок", - отметил представитель SberCloud.


Согласно представленному на встрече исследованию аналитической компании iKS-Consulting, облачный бизнес стал одним из самых быстрорастущих российских рынков. По прогнозам, среднегодовые темпы роста рынка до 2023 года составят 23,5%, а в сегменте IaaS (Infrastructure-as-a-Service — облачная услуга, по которой потребителям предоставляются виртуальные серверы, сети и хранилища данных) они составят почти 29%. В 2018-2019 годах IaaS рынок показал рост в 33%, что в пять раз выше, чем российский IT-рынок в целом.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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