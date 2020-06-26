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Семья Захарова назвала ложью требования «космической» компенсации от Ефремова

Семья Захарова назвала ложью требования «космической» компенсации от ЕфремоваФото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Семья погибшего курьера Сергея Захарова назвала ложью требования «космической» компенсации от актера Михаила Ефремова, по вине которого произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что его клиенты считают эти слова «очередным оскорблением в их адрес». Он напомнил, что родственники Захарова отказались от каких-либо денег.

«Их позиция неизменна. Мы ждем только суда», — подчеркнул юрист.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что семья Захарова поребовала «космическую» сумму компенсации. По его словам, семья хочет намного больше, чем ей по закону могут присудить. «Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела — 800 тысяч, миллион рублей. Это край», — сказал он, отметив, что родственники погибшего хотят получить 100-150 миллионов рублей.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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